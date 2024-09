Un Franco-Sudburois décroche l’or en robotique au Brésil

«Mon collègue Austin Barrett et moi l’avions rebâti, reprogrammé depuis l’hiver dernier. Il était prêt», souligne le jeune Pottier, né et vivant au Grand Sudbury, à Val Thérèse.

L’équipe a regagné le Canada en aout dernier avec quatre médailles d’or et une médaille d’argent. Leur robot a été classé au premier rang, devant une équipe du Taïwan, dans la catégorie des adultes.

«C’est comme aux Jeux olympiques. Notre robot a participé à différentes disciplines : le tir à l’arc, le ballon-panier, l’haltérophilie, la course à pied, etc», déclare Nicolas Pottier.

Encadrés par Meng Cheng Lau, professeur adjoint à l’École de génie et de sciences informatiques Bharti, les étudiants Nicolas Pottier et Austin Barrett ont excellé dans une compétition de robots, au Brésil.

Soutenu par la famille

Nicolas Pottier a fait ses études secondaires à l’école secondaire catholique l’Horizon, à Val Caron.

Fils aîné de sa famille, il vit avec ses parents, sa petite sœur Isabelle et son petit chien.

Ses parents le soutiennent dans ses activités en rapport notamment avec la robotique.

«La robotique exige beaucoup de travail. J’ai passé des heures et des heures au laboratoire de l’Université Laurentienne. Il y a des soirées où je rentrais à la maison à une heure du matin. Cela n’a jamais indisposé mes parents. Au contraire, ils m’encourageaient», confie au Voyageur Nicolas Pottier.

Dans la vie, il aime essayer de nouvelles choses et se lancer dans de nouvelles aventures. Il adore le changement.

« Les difficultés, les épreuves ne me découragent pas. Je dois indubitablement ce courage à mon grand-père Gilbert qui me répète toujours que pour réussir dans la vie, il faut persévérer et travailler beaucoup. Je lui garde estime», reconnait-il.