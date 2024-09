Élèves conseillers du CSCDGR : William Baril et Jacob Leclair en action!

Le rôle d’un élève conseiller est primordial. Il s’agit d’un lien direct entre les élèves et la direction de l’éducation et secrétaire-trésorier ainsi que les conseillers et conseillères du Conseil scolaire. Ces jeunes leaders sont appelés à participer aux réunions du Conseil, à prendre part aux discussions qui ont lieu pendant les réunions en apportant le point de vue des élèves et à promouvoir l’engagement et le leadership au sein des écoles. Ils jouent un rôle clé dans l’amélioration de l’expérience scolaire en exprimant les besoins et les préoccupations des élèves.

La fin de semaine dernière, du 13 au 16 septembre 2024, William et Jacob ont pris part à leur première rencontre avec le Réseau des élèves conseillers franco-ontariens (RECFO) à Ottawa. Cet évènement a rassemblé des élèves conseillers des douze conseils scolaires francophones de partout en Ontario, offrant à nos représentants l’occasion de discuter des enjeux qui touchent les élèves francophones, d’échanger au sujet de leurs rôles et de participer à des ateliers de formation en leadership. Cette rencontre marque le début d’une année remplie de projets et de collaborations enrichissantes pour ces jeunes ambassadeurs.

Le CSCDGR se réjouit de voir William et Jacob dans ces nouveaux rôles et est convaincu qu’ils représenteront fièrement les intérêts de leurs camarades tout en faisant rayonner la voix des élèves du CSCDGR à l’échelle provinciale.