Démontrer sa fierté francophone

Le 25 septembre, les élèves et le personnel de l’École St-Étienne ont célébré avec fierté la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens hier. Plusieurs activités dans le cadre de cette journée, les amis de la maternelle et du jardin ont confectionné des chapeaux alors que les élèves de 1re et 2e années ont confectionné des chandails avec l’effet «tie-dye». Tous les élèves ont eu la chance de porter fièrement des vêtements vert et blanc et de participer à des activités stimulantes mettant en valeur la culture franco-ontarienne. Quelle belle occasion pour démontrer leur fierté francophone!