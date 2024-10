L’ÉSCSM se dote d’un deuxième gymnase

Avec l’aide des fonds du gouvernement, l’ÉSCSM aura plus d’espace pour ses 415 élèves de l’intermédiaire et du secondaire. Puisque ces deux groupes ont différents horaires, le deuxième gymnase conviendra davantage à tous ceux qui fréquentent cette école.

Effets sur les activités scolaires

En raison du deuxième gymnase, les conflits d’horaires entre l’intermédiaire et le secondaire seront résolus. En ayant un gymnase de plus, les élèves pourront réintégrer les activités parascolaires et les sports intramuraux. Selon le gouvernement de l’Ontario, il est recommandé de pratiquer au moins 20 minutes d’activité physique chaque jour, ce qui est obligatoire pour les élèves de la 7e et de la 8e année. Le deuxième gymnase offre donc la possibilité de faire cette activité à l’intérieur. De plus, pour le niveau intermédiaire, les élèves pourront accueillir leurs tournois sans interrompre les cours d’éducation physique du secondaire. D’après Karine Lachapelle, l’enseignante d’éducation physique intermédiaire, «Ce nouveau gymnase fournira l’espace nécessaire pour que nos grandes classes puissent pratiquer différents sports tout au long de l’année scolaire.»

Groupes communautaires

La construction de ce gymnase aura aussi un impact sur la communauté. Les groupes communautaires pourront louer le deuxième gymnase pour y pratiquer le pickleball, le basketball, la crosse et bien d’autres sports.

Alors, cette nouvelle addition est la première depuis la construction de l’école en 1971, réglant plusieurs conflits d’horaire et d’espace. Si tout se déroule sans problème, les élèves de la 7e et 8e auront accès au nouveau gymnase dès la nouvelle année 2025.