L’École publique Hélène-Gravel fait montre d’engagement communautaire

Pendant le mois de décembre, les élèves et le personnel de l’école publique Hélène-Gravel ont été bien occupés!

Banque alimentaire de Sudbury Depuis de nombreuses années, l’école publique Hélène-Gravel se fait un devoir d’amasser de la nourriture non périssable pour les personnes de Sudbury qui sont dans le besoin. Toutes les classes, de la maternelle à la 6e année, ont participé au défi de recueillir le plus de nourriture possible. En tout, 1310 aliments ont été apportés à l’école. Un grand merci aux familles de votre générosité! Des remerciements vont également à Mme Sylvie Brûlé et aux ambassadeurs de l’école pour la logistique.

Tournoi de volleyball Les 10 et 11 décembre dernier, les élèves de 6e année, et certains élèves de 5e année, ont participé au tournoi de volleyball qui a eu lieu à l’école MacDonald-Cartier. Sept écoles du Conseil scolaire du Grand Nord ont participé à l’évènement. Trois équipes de garçons étaient présentes (30 garçons) et trois équipes de filles (32 filles). M. Alain, un enseignant passionné, engagé et dévoué, veut que ses élèves puissent avoir la chance de vivre différentes expériences. Pour les 5e année, ce fut une belle leçon d’humilité qui les a amenés à se dépasser. Pour les 6e année, c’était le moment de se démarquer et de représenter fièrement les lynx, leur mascotte, avant de changer d’école l’année prochaine. D’ailleurs, l’équipe masculine a gagné la première place et l’équipe féminine a gagné la troisième place. Go les lynx, go!

Chaque année, M. Alain, enseignant d’éducation physique, santé et arts, permet à ses élèves de participer à divers tournois sportifs et les entraine avec fierté. Pour lui, le sport permet de développer l’esprit d’équipe, mais aussi la construction identitaire. Depuis 2006, l’école HG a remporté le championnat féminin et masculin à plusieurs reprises. Le gymnase de l’école est d’ailleurs garni d’une série de bannières gagnées à travers les années d’expérience de cet enseignant.

Peindre ensemble : un atelier parent-enfant L’année dernière, Mme Sophie Lalonde, membre du conseil d’école, a eu l’idée de proposer un atelier de peinture à l’acrylique pour permettre à des parents de passer un moment de qualité avec leur(s) enfant(s), mais également pour permettre d’amasser des fonds pour l’école. Cette année, Mme Sophie, devenue maintenant la présidente du conseil d’école, a décidé de refaire l’expérience.

L’atelier en question a permis de récolter plus de 1000 $ pour l’école, sans parler du fait que plusieurs ont pu développer leurs habiletés artistiques (ou les découvrir!). En tout, 35 personnes, parents et enfants, ont pu bénéficier du talent de l’artiste franco-ontarienne Olivia Landriault.

Dernier spectacle de Chuck Labelle… à Hélène-Gravel 17 décembre 2024. Avant de prendre sa retraite de tournées dans les écoles, Chuck Labelle a fait un dernier arrêt à Hélène-Gravel. Les élèves se sont amusés à chanter et à danser sur les chansons traditionnelles et entrainantes de cet artiste d’ici, visiblement ému de tourner la page. Ce fut un moment magique et rempli d’émotions pour les élèves, mais aussi pour le personnel enseignant et non enseignant. Des souvenirs mémorables resteront gravés à jamais dans le cœur de la famille HG.