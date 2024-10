Plusieurs célébrations marquantes de la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes

Le Rayon Franco de Cochrane a organisé un lever de drapeau devant la bibliothèque municipale. Des élèves francophones et dignitaires étaient parmi ceux qui ont participé aux célébrations.

La Municipalité de Moonbeam a présenté son projet «La culture francophone de Moonbeam d’hier, aujourd’hui et demain» au Dôme de la Baie Ouellette. Le commissaire aux services en français, Carl Bouchard, les artistes Dayv Poulin et Chuck Labelle, et des jeunes de plusieurs écoles de Kapuskasing à Smooth Rock Falls ont eu l’occasion de prendre part aux diverses activités de la journée.