L’immigration est la clé de la vitalité du français au Canada

L’anishinaabemowin est parlé ici. Le cri aussi. L’anglais. Et le français dans toutes les langues imaginées. Franglais/Frenglish, un patois local bilinguish ponctué d’anglais et de français – et de plus en plus, de lingala, de wolof, d’arabe et d’une constellation d’autres langues.

Nous habitons notre communauté francophone accueillante, l’une des 24 communautés au Canada officiellement désignées pour aider les immigrants francophones à se bâtir une nouvelle vie tout en favorisant un sentiment d’appartenance. Beaucoup de nouveaux franco-sudburois sont Africains. Ils sont jeunes et plusieurs d’entre eux sont étudiants.

Bercés par les nombreuses langues africaines dont ils parlent, ces nouveaux arrivants s’adaptent au français coloré tel qu’il est parlé dans le Nord. Et surtout, ils apprennent l’anglais – chaque nouvelle syllabe de cette autre langue coloniale étant laborieuse et durement acquise, ouvrant la voie à de meilleures perspectives d’emploi et à la stabilité financière pour eux-mêmes et leurs familles.