Une bourse de la FPJQ pour une journaliste de Francopresse

Photo: Mélanie Tremblay

L’annonce a été faite lors du congrès annuel de la FPJQ, le 16 novembre. La bourse Arthur-Prévost est remise chaque année à un ou une journaliste qui a moins de cinq années d’expérience et qui démontre déjà un talent prometteur.

Marianne Dépelteau remporte cet honneur à l’aube de l’ouverture de la FPJQ aux journalistes francophones de l’extérieur du Québec. Ces derniers peuvent effectivement devenir membres de la FPJQ depuis cette année.

Le jury a justifié son choix ainsi lors de la remise de la bourse : «Marianne Dépelteau se distingue par la qualité de ses articles et par le choix de ses sujets, mais aussi pour son dynamisme et son engagement dans le métier. Œuvrant pour une petite agence en milieu minoritaire, elle fait montre d’une réelle capacité de saisir le sujet et de l’illustrer de manière convaincante. Toujours aux études, elle trouve le temps de publier de manière professionnelle. La passion qu’elle y met est le gage d’une belle promesse pour la profession.»

Ayant grandi à Sudbury, en Ontario, elle est bien placée pour comprendre les enjeux de la francophonie minoritaire. Donnons la parole à une journaliste qui tient avant tout à laisser parler les autres.