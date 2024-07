Timmins : reconnaissances municipales pour les Flammes de Thériault

Photo : Ville de Timmins

Le 9 juillet, la mairesse Michelle Boileau a remis des certificats à Kiana Charest, Jillian Daguerre, Maia Kinsella, Chantal Kukulka, Nicole Kukulka, Anthony Minarik, Brooklyn Molnar, Sydney Picard, Lyla Presseault et Isabelle Rivard pour leurs impressionnantes performances lors des championnats d’athlétisme, course de fond, lutte et ski nordique de la Fédération des associations du sport scolaire de l’Ontario (FASSO).