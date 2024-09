La saison de soccer des Sports universitaires de l’Ontario entamée

Quelques jours avant la tenue des premiers matchs, les entraineurs de ces trois formations ont dévoilé leurs alignements pour la saison 2024-2025.

Les Voyageurs de la Laurentienne ont trois francophones inscrits avec le club féminin – Kiana Levac de Sudbury (É.s.c. l’Horizon), Noémie Bouchard et Kiera Smyth de Newmarket (É.s.c. Renaissance) – et quatre avec l’équipe masculine – Carter Grenier de Sudbury (c. Notre-Dame), Nicolas Patenaude d’Ottawa (É.s.p. Louis-Riel), Jérémie Bourbonnais de Moncton au Nouveau-Brunswick (École Mathieu-Martin) et Nathaniel Cadieux de Winnipeg au Manitoba (Centre scolaire Léo-Rémillard).

Les Lakers de Nipissing ont plutôt deux joueurs qui maitrisent le français : Marius Doucet et Chanley François d’Ottawa (É.s.p. Louis-Riel).