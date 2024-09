Une recette prometteuse au baseball pour la Laurentienne

Les Voyageurs ont retenu les services du lanceur et joueur du champ extérieur Ryan Lacasse de Sudbury (C. Notre-Dame), le voltigeur de centre Ethan Bérubé d’Ajax (É.s.c. Saint-Charles-Garnier) et le joueur du champ extérieur d’Ottawa Noah Casault.

Deux autres francophones de la région ont signé avec la Laurentienne – soit le joueur d’utilité Kyle Kennedy de North Bay (É.s.c. Algonquin) et le joueur du champ extérieur Noah Portelance de Garson (C. Notre-Dame).

Les Voyageurs seront à nouveau la seule formation nord-ontarienne inscrite dans le circuit de baseball des Sports universitaires de l’Ontario. Au cours de la saison 2024, la Laurentienne disputera 12 matchs contre les Ravens de Carleton, les Gee Gees d’Ottawa, les Gaels de Queens, les Varsity Blues de Toronto, le Bold de Toronto Métropolitain et les Lions de York.