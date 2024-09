Les équipes de football d’Algonquin et Franco-Cité prêtes à jouer

Jusqu’à présent, ça va très bien. On avait notre programme d’été comme d’habitude avec 55 jeunes inscrits. On avait notre camp d’entrainement et on avait une bonne participation de plus de 50 jeunes. Présentement, on est 40 jeunes habillés pour l’équipe junior et 41 habillés pour l’équipe sénior. Au niveau sénior, on a perdu peut-être trois partants offensifs et trois partants défensifs, mais toutes nos lignes sont intactes. On reçoit de bons joueurs de 10

e

année. Au niveau junior, on a un bon noyau de 10

e

année. Mais on en a plusieurs qui n’ont jamais joué. Je pense qu’à la fin de la saison, on devrait être capable de faire un peu de bruit.