Sudbury : former la prochaine génération de joueurs de basketball

Le Five de Sudbury présentera plusieurs camps de basketball pour de jeunes athlètes dans la ville du nickel au cours de la saison 2024-2025. Le clinicien professionnel Kyle Beers, avec l’aide de quelques entraineurs et joueurs du Five, animera des programmes de formation à l’automne, durant le congé de Noël et la semaine de relâche en mars. Les sessions miseront surtout sur le développement d’habiletés et de techniques de base. Les participants seront regroupés selon leur tranche d’âge – soit les enfants de cinq à neuf ans, et les adolescents de 10 à 18 ans. L’académie d’automne sera offerte pendant huit semaines dès le samedi 28 septembre au YMCA.