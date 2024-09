Développement soutenu des programmes de football drapeau

Le Voyageur s’est entretenu avec les entraineurs Ronald Poulin de Macdonald-Cartier et Éric Quenneville de Rivière-des-Français.

Les Panthères se fient plutôt aux services de Sienna Hayward, Victoria Séguin, Arianna Tonkavic et Alexia Vigneault.

Les Muskies ont quatre joueuses qui se démarquent durant les matchs et les pratiques – soit Élodie Leblanc, Audrey Pitre, Isabelle Rochon et Lucie Steffon.

Les deux équipes veulent avant tout gagner de l’expérience et peaufiner leurs stratégies dans le champ.

Les Panthères de Macdonald-Cartier et les Muskies de Rivière-des-Français ont déjà disputé leurs premières parties de la saison régulière le mardi 17 septembre.

Comment votre équipe se prépare-t-elle pour la saison?

R. Poulin : Afin de préparer l’équipe, nous débutons nos pratiques avec le conditionnement physique. La course, des exercices d’agilité et de coordination. Nous élaborons la pratique des tactiques et techniques au cours de la saison. Nous avons 16 athlètes qui sont membres de l’équipe.

É. Quenneville : Les entraineurs cherchent toujours à développer leurs joueuses pendant les pratiques – surtout les joueuses qui nous arrivent en 9e année. Nous avons vécu notre première année de Flag Football l’an passé, donc la préparation se concentre plutôt de renforcer ce qui va déjà bien et de travailler certaines stratégies qui nous causent des ennuis. On se dédie une pratique après l’école par semaine et les filles se donnent la peine de jouer pendant leur diner. Nous ne cherchons pas la perfection, mais nous souhaitons que chaque joueuse soit meilleure qu’elle l’était lors de sa dernière performance. Les Muskies comptent 13 joueuses pour combler l’équipe.

Quelles sont les attentes pour le club?

R. Poulin : Nous avons plusieurs débutantes sur l’équipe, donc l’apprentissage du jeu doit se dérouler d’une façon accélérée. Le rehaussement de la performance de chaque joueuse et l’exécution du jeu d’équipe sont les deux attentes prioritaires.

É. Quenneville : Ce qui compte pour nous, honnêtement, est de voir une progression successive tout au long de notre saison. Encore une fois, c’est une priorité pour nous les entraineurs de former les nouvelles à ce sport afin qu’elles connaissent la base et leur rôle immédiat sur l’équipe. Nous souhaitons aussi surpasser le montant de victoire de l’an passé. Nous voulons montrer que nous sommes petites, mais puissantes.