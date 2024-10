Trois coureuses francophones au niveau universitaire et collégial

Les équipes de course de fond des Thunderbirds de l’Université Algoma, du Golden Shield du Collège Cambrian et des Lakers de l’Université Nipissing ont chacune une athlète francophone dans leurs rangs. Les Thunderbirds ont retenu les services de Delaney Schumacher de Wawa, anciennement de l’École secondaire Saint-Joseph. Le Golden Shield et les Lakers ont plutôt recruté deux coureuses à l’intérieur des limites de leurs villes respectives – soit Zoé Richard de Sudbury (École secondaire Macdonald-Cartier) et Makayla Denommée de North Bay (École secondaire catholique Algonquin). L’Université Nipissing sera hôte du championnat provincial des Sports universitaires de l’Ontario le samedi 26 octobre au terrain de golf Osprey Links à Callander. Le tournoi de l’Association des sports collégiaux de l’Ontario (OCAA) se tiendra la même journée au campus de la polytechnique Seneca à King City. Les compétitions nationales d’USports et de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) seront présentées le samedi 9 novembre au campus de l’Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique à Kelowna et au Collège St-Clair à Windsor.