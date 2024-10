Plusieurs athlètes franco-ontariens et québécois à surveiller chez les Lynx

Les Lynx de Nipissing Ouest ont neuf joueurs francophones dans leur alignement pour la saison 2024-2025. La seule formation nord-ontarienne de la Ligue de hockey junior A du Grand Métropolitain (GMHL) a dans ses rangs quatre attaquants (Riley Brunet et Zachary Major de Sturgeon Falls, Rowan St-Louis de Cache Bay, et Xavier Borgia de Shawinigan au Québec), quatre défenseurs (Jacob Payeur et Zachary Piquette de Sturgeon Falls, Cameron Piette de Lavigne, et Mathias Drolet de Beauport au Québec) – et un gardien de but (Terry Bradley-Gagnon de Sturgeon Falls). Le club se retrouve à nouveau regroupé dans la division nord avec les Spartans d’Almaguin, les Rattlers de Bradford, les Knights de Meaford, le Bécard de Senneterre, les Pirates de Ville-Marie et les River Dragons de Wasaga. Au cours de l’année, les Lynx disputeront un minimum de 40 matchs – dont 20 à l’aréna Marcel et Jane Labbé