Le vélo de montagne fait son entrée officielle au sein de l’AAESS

L’Association athlétique des écoles secondaires du district de Sudbury (AAESS) a ajouté le vélo de montagne comme sport sanctionné en 2024-2025. L’organisation présentera pas moins de quatre courses automnales durant sa première saison. Au cours des deux dernières années, les dirigeants ont organisé quelques tournois sur invitation afin de mesurer l’intérêt des élèves et du personnel. Trois formations francophones du Grand Sudbury se sont inscrites à ce nouveau circuit: les Aigles de l’École secondaire catholique l’Horizon, les Panthères de l’École secondaire Macdonald-Cartier et les Griffons de l’École secondaire du Sacré-Cœur. Les prochaines épreuves se tiendront le jeudi 3 octobre à Little Current sur l’Île Manitoulin. Le championnat de l’AAESS aura lieu au parc Kivi à Sudbury le jeudi 10 octobre. Pour le moment, il n’y aura pas de championnats régionaux au sein de l’Association du sport scolaire du Nord de l’Ontario (NOSSA) ou provinciaux de la Fédération des associations du sport scolaire de l’Ontario (FASSO).