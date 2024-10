Deux Franco-ontariennes inscrites avec l’équipe d’aviron de Nipissing

Les Lakers de l’Université Nipissing ont deux rameuses francophones qui se sont jointes à l’équipe d’aviron. Darquise Frappier de Sudbury (ancienne élève de l’École secondaire du Sacré-Cœur) et Océane Pelletier de Jogues (anciennement de l’École secondaire catholique de Hearst) porteront le maillot bleu, vert et blanc de cette formation lors de diverses compétitions universitaires en 2024-2025. Les Lakers seront parmi les équipes qui participeront au championnat des Sports universitaires de l’Ontario la fin de semaine du 25 et 26 octobre au Royal Canadian Henley Regatta à St-Catharines.