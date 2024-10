Une année réussie pour Macdonald-Cartier et Sacré-Cœur

Les Panthères de l’École secondaire Macdonald-Cartier et les Griffons de l’École secondaire du Sacré-Cœur se sont classés parmi les dix meilleures formations au premier championnat de vélo de montagne de l’Association athlétique des écoles secondaires du district de Sudbury (AAESS).

Les Panthères ont accumulé une marque de 63 points et ont fini troisièmes lors de cette compétition de fin de saison. Alexandre Mailloux et Raphaël Belzile ont terminé leurs épreuves respectives du circuit masculin sénior en première et en quatrième place avec des chronos de 34 minutes, 4 secondes et 39 minutes, 47 secondes.

Les Griffons ont pour leur part obtenu 21 points et une neuvième place. Samuele Marquis s’est retrouvé au quatrième rang avec un chrono de 27 minutes, 20 secondes au niveau des garçons cadets.