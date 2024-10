Une saison difficile au baseball pour la Laurentienne

L’équipe masculine de baseball des Voyageurs de l’Université Laurentienne a connu en 2024 une année moins fructueuse sur le terrain. La Laurentienne n’a remporté qu’un seul match au cours de la saison régulière et a fini 14e dans le classement général des Sports universitaires de l’Ontario. Durant le tournoi des séries éliminatoires de la région centrale le 4 et 5 octobre, les Voyageurs ont gagné 7-4 face au Bold de l’Université Toronto Metropolitan en manches supplémentaires. Toutefois, le club a été défait 9-0 par les Varsity Blues de l’Université Toronto et 23-19 par les Lions de l’Université York.