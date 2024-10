Attentes variées au basketball féminin pour Cité des Jeunes, Horizon et Élisabeth-Bruyère

Les Aigles en ont 12 du même groupe d’âge – neuf de 9e année et trois de 10e année, dont Asyah Dockery et Sophie Roy.

Comment l’équipe d’est-elle préparée pour la saison?

J. Lauzon : Notre équipe de basketball fille junior se prépare depuis la fin aout pour leur saison de basketball qui a débuté la semaine dernière. Les filles sont très attentives aux pratiques et mettent beaucoup d’effort afin de perfectionner leurs habiletés.

K. Lindsay : L’équipe a commencé à s’entrainer la première semaine d’école avec des habiletés de bases, du conditionnement physique et la formation d’une équipe avec un esprit de sport positif. Jim Burton prépare un dicton inspirant avant chaque pratique et il discute du dicton avec les filles.

G. Roy : Pour notre saison, les filles ont pratiqué trois fois par semaine. Nos premières pratiques consistaient plutôt de conditionnement physique. Nous avons participé à un tournoi à North Bay le 20 et 21 septembre.

Quels sont les attentes et les défis pour le club?

J. Lauzon : Les attentes pour l’équipe sont les suivantes : de bien représenter l’école, toujours donner leur 100% et se rendre au championnat de l’AANEO au mois de novembre. L’équipe était hôte du championnat l’an dernier et n’a pas eu les résultats voulus. Cette saison, l’équipe veut se rendre au championnat et remporter la finale afin d’être championne junior de l’AANEO.

K. Lindsay : Un défi est qu’on a seulement 11 filles sur l’équipe. Elles doivent donc travailler leur conditionnement physique. L’attente de l’équipe est de pouvoir se qualifier pour le championnat NOSSA B.

G. Roy : Les défis de notre équipe sont que nous avons neuf filles en 9e et trois filles en 10e. Ceci peut emporter un manque d’expérience au niveau des joutes. Un autre défi est que plusieurs des filles jouent d’autres sports en même temps – avec l’équipe du Northern Chill au volleyball, le football drapeau, etc. On doit souvent planifier nos joutes et nos pratiques autour des autres activités. Nos attentes sont de gagner le championnat de la ville et de se rendre à NOSSA.