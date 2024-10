Présence francophone au sein des équipes de hockey universitaires et collégiales

La formation masculine des Lakers a retenu les services d’un franco-ontarien – le gardien de but Zachary Roy de Callander, d’un acadien – l’attaquant Dominic Leblanc de Shediac (au Nouveau-Brunswick) – et de trois québécois – le gardien de but Yacine Chemrouk de Montréal, et les attaquants Jeremy Duhamel d’Ange-Gardien, et Charles Farmer de Blainville.

Madison Desmarais de North Bay, une attaquante anciennement de l’École secondaire catholique Algonquin, est la seule joueuse francophone qui portera l’uniforme de l’équipe féminine de Nipissing cette saison.

Les Cougars ont dans leur alignement un ancien de l’École secondaire catholique l’Horizon, Riley Lavallée de Blezard Valley.

Les Thunderwolves ont pour leur part resigné les frères Dylan et Noah Massie de St-Lazare (Québec) et l’attaquant Olivier Pouliot de Rimouski (Québec).