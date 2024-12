Le Nord de l’Ontario bien représenté au Défi mondial de hockey junior A

Deux joueurs, deux entraineurs et un directeur général de la région représentent le Canada au Défi mondial de hockey junior A 2024. Le gardien de but Dryden Riley du Rock de Timmins et l’attaquant Mason Walker des Cubs du Grand Sudbury ont été retenus par l’équipe Canada Est pour cette compétition internationale qui se déroule du lundi 9 au dimanche 15 décembre à Camrose en Alberta. L’entraineur-chef de Timmins Brandon Perry sera derrière le banc comme adjoint. Le directeur général des Paper Kings d’Espanola, Marc Gagnon a plutôt été nommé directeur des activités. Pour sa part, l’entraineur-chef et directeur général du Blizzard du Nord du Manitoba Éric Labrosse de Wawa sera un adjoint avec l’équipe Canada Ouest. Les deux formations canadiennes affronteront les États-Unis et la Suède.