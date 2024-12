Remise de prix aux joueurs de football performants d’Algonquin

L’Association du sport scolaire du district de Nipissing (NDA) a reconnu plusieurs joueurs de l’équipe de football séniore des Barons de l’École secondaire catholique Algonquin. Le receveur, demi-offensif et demi-défensif Mathieu Desbiens, le joueur de ligne défensive Jacob McGill et le quart-arrière Dayne Meyer ont remporté les prix de joueur le plus utile, de meilleur joueur défensif et de meilleur joueur offensif de l’année. Ils ont également été nommés à l’équipe d’étoiles séniores de 2024 avec leurs coéquipiers Julien Dubé, Jacob Dubois, Max Dufresne, Wyatt Grant, Paul Kinuthia, Sam Pannell, Mathieu Séguin, Owen Shillington et Ryan Smetana.