Les équipes de basketball masculin de Hanmer, Jeunesse-Nord, Notre-Dame et Ste-Marie sont prêtes à jouer

Le Voyageur s’est entretenu avec les entraineurs et dirigeants de chaque club: Hassan Azzi de Jeunesse-Nord, Karyne Labonté de Ste-Marie, Denis Lessard de Hanmer et Martin Nadeau de Notre-Dame.

Les Sabres et les Apollos ont chacun dix joueurs dans leurs alignements. Les joueurs de Hanmer à surveiller sont: Lucas Brisson, Leland Daviau, Rylan Donnelly, Nico Girard, Alexandre Montpellier et Simon Riutta.

Les Alouettes ont 12 joueurs inscrits avec les équipes séniores et juniors, et en ont neuf au niveau cadet. Ils ont entre autres quatre athlètes qui se démarquent sur le terrain : Zakaria Adoum-Ahmat, Angelo Kalonji, Aurel Kamagate et Noah Sabourin.

Comment l’équipe s’est-elle préparée pour la saison?

H. Azzi : L’équipe a participé à un programme d’entrainement physique et technique en préparation pour la saison de basketball. Étant donné que plusieurs élèves ont un emploi à temps partiel après les heures de classe, nous avons adapté nos stratégies afin d’offrir des pratiques à l’heure du diner en plus des pratiques après l’école. Les athlètes ont donc plus de flexibilité pour le perfectionnement de leurs habiletés sportives tout en maintenant un horaire personnel équilibré.

K. Labonté : L’équipe s’est préparée en mettant l’accent sur l’engagement de chaque joueur à donner son 100%, être présent et travailler ensemble en tant qu’unité. Nous avons aussi organisé des rencontres prépratiques pour discuter des stratégies et des systèmes que nous allons utiliser. De plus, des vidéos ont été partagées avec les joueurs pour les aider à se familiariser avec différents systèmes de jeu avant les séances d’entrainement.

D. Lessard : On pratique deux à trois fois par semaine depuis le mois de novembre. On revoit des concepts, et on pratique à exécuter de nouvelles stratégies défensives et offensives.

M. Nadeau : Cette année au Collège Notre-Dame, nous avons pu avoir trois équipes de basketball. Nos trois équipes placent beaucoup d’accent sur la condition physique, le développement des compétences, la communication et l’esprit d’équipe. Les équipes ont eu plusieurs joutes d’exhibition et maintenant la saison régulière.

Quels sont les attentes et les défis pour le club?

H. Azzi : Nos attentes pour cette saison sont d’avoir du plaisir. Nous espérons nous rendre dans les finales du championnat, car nos joueurs sont motivés. Les principaux défis pour l’équipe sont le petit nombre de joueurs, le recrutement de nouveaux joueurs, et créer plus d’occasions où tous les joueurs sont disponibles pour les pratiques afin d’accroître la synergie de l’équipe sur le terrain.

K. Labonté : Les attentes principales pour cette saison sont que les joueurs s’engagent pleinement, soient présents à chaque pratique, et travaillent en équipe. Le principal défi auquel nous faisons face au niveau senior est la gestion du temps et des diverses implications des joueurs. Beaucoup d’athlètes sont impliqués dans d’autres disciplines sportives, comme l’équipe AAA des Cubs, l’équipe AA des Lions, ou encore l’équipe communautaire de basketball Thunder. Certains joueurs ont des emplois après les heures scolaires et doivent jongler avec leurs devoirs. Un autre défi est la disponibilité de notre gymnase. Les joueurs n’ont accès qu’à une moitié de terrain en raison des restrictions de l’espace. Pour pratiquer sur un terrain complet, nous devons nous déplacer, soit le matin très tôt, soit pendant le week-end. Cependant, l’ouverture d’un deuxième gymnase devrait améliorer notre flexibilité en matière d’horaires et permettre des pratiques dans un gymnase de taille complète. Nous avons environ trois à cinq heures de pratique par semaine.

D. Lessard : Nous allons être compétitifs. En plus de la ligue, on participe dans trois tournois. On espère développer nos athlètes, nos nouveaux joueurs comme ceux qui nous reviennent, tout le long de la saison. C’est plaisant, car la plupart ont joué pour moi en 7e et 8e année, donc on peut vraiment explorer et bâtir sur des concepts de base qu’ils ont acquis.

M. Nadeau : C’est évident que les attentes sont toujours élevées, mais pour l’équipe cadette, c’est de remporter le championnat de l’Association athlétique des écoles secondaires du district de Sudbury (AAESS). Pour l’équipe junior, c’est de se rendre à la compétition régionale de l’Association du sport scolaire du Nord de l’Ontario. Pour l’équipe séniore, de remporter le championnat de l’AAESS de la deuxième division.