Plusieurs vétérans et lutteurs émergents aux universités Algoma et Lakehead

Crédit : Université Lakehead et Université Algoma

Les équipes de lutte de deux universités nord-ontariennes ont recruté quelques athlètes qui maitrisent le français. Les Thunderbirds de l’Université Algoma retiennent les services de Melissa Morrish de Timmins (anciennement de l’École secondaire catholique Thériault) et d’Oumar Abdoulahi de Yaoundé (au Cameroun). Les Thunderwolves de l’Université Lakehead ont dans leurs rangs Ayla Thurston d’Elliot Lake (ancienne élève de l’École secondaire Villa Française des Jeunes), Sébastien Homsy de Bolton et Rémi Bonamigo de la Ville de Québec. L’an prochain, les Thunderwolves auront un lutteur provenant de l’École secondaire catholique de La Vérendrye, Caleb Blain. Caleb fera ses études dans le programme de kinésiologie et participera à de nombreuses compétitions de lutte des Sports universitaires de l’Ontario. Le championnat provincial de 2025 se tiendra la fin de semaine du 7 au 9 février au centre George Leach de l’Université Algoma à Sault-Ste-Marie.