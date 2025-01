Le Nord de l’Ontario accueillera bientôt le championnat national de curling féminin

Le Fort William Gardens de Thunder Bay sera hôte du Tournoi des Cœurs 2025. Les meilleures équipes de curling féminin de chaque province et de chaque territoire seront de passage dans la plus grande ville du nord-ouest de l’Ontario pour participer à cette compétition nationale du vendredi 14 au dimanche 23 février 2025. La région sera représentée par l’équipe championne du tournoi provincial de l’Association de curling du Nord de l’Ontario (NOCA) qui se tiendra au centre de curling de Port Arthur entre le mardi 21 et dimanche 26 janvier 2025.