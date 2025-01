Le tournoi familial de hockey de Markstay-Warren arrive à grands pas

Cette compétition amicale, qui regroupe près d’une vingtaine de formations de familles et de femmes qui ont des liens avec la communauté, a pour objectif d’amasser des fonds afin de rendre plus abordable les frais de participation au hockey pour les jeunes de Markstay-Warren.

Que ce soit de subventionner le temps de glace pour les pratiques d’équipes ou bien l’achat de nouveaux chandails, bas ou d’autre équipement, l’association de hockey mineur fait tout dans son possible pour maintenir des prix bas.

Les organisateurs recueillent entre 8 000 et 10 000 $ chaque année en présentant non seulement des matchs sur la patinoire municipale, mais une série d’activités le jour pour les familles et le soir pour les adultes.

Cette année, l’artiste anglophone Braden Simon montera sur scène à l’aréna pour présenter un spectacle de musique le samedi 18 janvier de 21 h à 1 h.

Un peu plutôt dans la journée, il y aura une chasse au trésor et un concours de dessins pour les enfants.

Le comité organisateur dépend toutefois de la générosité des parents et de la communauté afin de bien présenter le tournoi familial de hockey. La plupart se porte bénévoles pour appuyer la cause.

«Je dirais vers novembre, on lance une invitation à travers Facebook. On contacte les équipes des années d’avant pour voir leur intérêt pour participer», indique la présidente l’Association de hockey mineur de Markstay-Warren, Nathalie Rainville.

«En décembre, on sort un horaire parce qu’on fait tout un weekend de cuisine et on a un bar. Les parents des joueurs, on leur demande au début de l’année de faire au moins trois heures de bénévolat pour cette fin de semaine.»

Le tournoi familial est également une excellente occasion pour se rassembler entre amis et proches.

«Il y a beaucoup de familles qui se rencontrent pour la fin de semaine. Des cousins et cousines avec leurs enfants que ça fait longtemps qu’ils ne se sont pas vus, ils viennent pour la fin de semaine et ça tient les gens à l’aréna», remarque Mme Rainville.