Plusieurs médailles en natation pour cinq écoles francophones

Le 10 janvier, 16 nageuses et nageurs francophones ont atteint le podium lors de cette compétition régionale disputée à la piscine du centre récréatif Howard Armstrong de Hanmer.

Huit athlètes de Notre-Dame (Sasha Bouffard, Sophie Bradley, Hudson Green, Abigail Heaton, Madison Heaton, Maxine Lafleur, Griffin Michaud et Brianne Portelance), trois d’Horizon (Aiden-Nicholas Fillator, Tahlia Fournier et Bianka Vitiello) et de Macdonald-Cartier (Heidi Fink, Gabrielle Marquis et Pierre Toupin), deux de Sacré-Cœur (Jacob Guillet et Émilie Ladouceur) et une de Champlain (Manon Labrèche) ont obtenu une ou plusieurs médailles d’or, d’argent ou de bronze.

Avec ces bonnes performances, certains se sont qualifiés pour le championnat provincial de la Fédération des associations du sport scolaire de l’Ontario (FASSO) du mardi 4 au mercredi 5 mars à Toronto.