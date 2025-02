Des athlètes francophones participeront au championat universitaire de ski nordique

Crédit: Université Lakehead

Les équipes de ski nordique des Voyageurs de l’Université Laurentienne et des Thunderwolves de l’Université Lakehead sont inscrites au championnat des Sports universitaires de l’Ontario. Les deux formations auront chacune deux athlètes francophones qui participeront à cette compétition provinciale du jeudi 20 au dimanche 23 février au centre de ski Hiawatha Highlands de Sault-Ste-Marie. Les Voyageurs ont entre autres recruté Sabrina Lepage de Chelmsford (É.s.c. Champlain) et ont retenu les services de Sophie Tremblay d’Ottawa (É.s.c. Béatrice-Desloges). Pour leur part, les Thunderwolves ont deux skieurs qui maitrisent le français : Noah Connell de Whitehorse au Yukon (Centre scolaire secondaire communautaire Mercier) et Erikson Moore de Mont-Tremblant au Québec. Le championnat national de ski nordique d’USports aura lieu la semaine du lundi 17 au dimanche 23 mars à Canmore en Alberta.