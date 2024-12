La nuit sans-abri, une nuit de sensibilisation

Le 17 octobre dernier, plus d’une vingtaine d’élèves de l’École secondaire catholique de Hearst ont participé à la nuit sans-abri. Ces derniers ont passé la nuit dehors, au froid, en signe de solidarité envers la situation d’itinérance et les défis de la pauvreté qui touchent plusieurs personnes au Canada et partout dans le monde. Plusieurs personnes dans la communauté sont venues apporter des denrées non périssables qui ont été remises à l’organisme le Samaritain du Nord. D’ailleurs, nous tenons à les remercier pour leur visite et contribution.