Lancement de la campagne de sensibilisation à l’intimidation

Le Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières a lancé sa campagne annuelle de sensibilisation à l’intimidation et de prévention visant à promouvoir des relations saines et inclusives au sein de ses écoles. Cette initiative, ainsi que notre programmation socio-émotionnelle quotidienne, nos sondages sur le climat scolaire et notre approche axée sur la bienveillance de tous, mise à développer chez nos élèves et notre personnel les capacités nécessaires pour contrer l’intimidation et bâtir des relations plus saines et agréables. La Semaine des relations saines du CSCDGR, qui commence chaque année le troisième dimanche de novembre, est dédiée à ce thème important et souligne l’importance de se soutenir mutuellement pour créer un environnement scolaire sain et inclusif. L’objectif est d’éduquer les élèves à reconnaître les effets dévastateurs de l’intimidation et de l’exclusion.

Le développement des relations saines est crucial pour le bien-être global. Il aide à réduire les cas d’intimidation et crée un environnement de respect mutuel, de compréhension, de coopération et de soutien. Lorsque les élèves établissent des liens solides avec les autres, ils apprennent à mieux se connaître, à accepter les différences et à résoudre les conflits de manière pacifique. Des relations saines permettent aussi de renforcer notre confiance en soi et de faire naître notre empathie innée, une qualité essentielle pour prévenir toutes les formes d’intimidation et promouvoir un environnement scolaire où chacun se sent en sécurité et valorisé.