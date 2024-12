Une marche d’espérance vers Noël pour les écoles du CSCDGR

Le 1er décembre 2024, le lancement officiel de la Trousse de l’Avent a marqué un moment important pour les communautés scolaires du CSCDGR. Le thème de cette année, intitulé « Pèlerins d’espérance », invite chacun à se mettre en marche vers Noël avec foi et confiance.

Ce thème est inspiré par le pèlerinage de Marie et Joseph, qui ont entrepris un long et difficile voyage de Nazareth à Bethléem dans l’espérance de voir naître le Sauveur. Comme eux, nous sommes appelés à avancer avec persévérance et à découvrir que, même dans les moments de doute ou de noirceur, la lumière de Jésus éclaire notre chemin.

À travers cette Trousse de l’Avent, les élèves et le personnel sont invités à vivre des moments de prière, de réflexion et de partage, en posant des gestes concrets de solidarité et d’amour. Ensemble, nous devenons des pèlerins d’espérance, apportant la lumière du Christ dans nos écoles et nos communautés.

Que ce temps de l’Avent soit pour tous une marche remplie de foi, d’espérance et de lumière!