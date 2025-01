Le temps des fêtes a été marqué par un spectacle de Noël exceptionnel, rempli de magie et de joie à l’École catholique St-Michel de New Liskeard. Les élèves ont présenté des chants, des danses, une chorale et des saynètes qui ont émerveillé le public. Chaque détail a été minutieusement préparé, des décors aux numéros de classe, et cela a été un véritable travail d’équipe. Les élèves se sont investis à fond dans leurs rôles, et le personnel a soutenu chaque étape de la préparation, des répétitions et aux ajustements de dernière minute. Le résultat a été au-delà de nos attentes, avec plus de 500 spectateurs présents pour vivre cette belle expérience. Ce spectacle a été le fruit d’efforts collectifs, de créativité et de passion. Une réussite totale! Bravo aux élèves, aux enseignants et à tout le personnel impliqué. Un grand bravo aux Orignaux pour cette performance inoubliable!