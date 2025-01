Une visite artistique inspirante

En novembre dernier, l’École catholique Jacques-Cartier de Timmins a eu le privilège d’accueillir l’artiste-compositeur-interprète Dayv Poulin pour une série d’ateliers créatifs en salle de classe. Cet événement a offert aux élèves une expérience unique et enrichissante en explorant l’univers de la composition musicale, grâce à la subvention Artistes en Résidence du Conseil des arts de l’Ontario.

Pendant deux jours, Dayv Poulin a collaboré avec les élèves pour créer une chanson originale sur leur école. Les ateliers étaient axés sur le partage d’idées et la créativité collective. Chaque étape du processus de création a permis aux élèves de découvrir comment leurs pensées et leurs émotions peuvent se transformer en paroles et en mélodies.

«C’était vraiment incroyable de voir les élèves s’engager autant dans le processus créatif. Ils ont apporté des idées originales et ont collaboré pour créer quelque chose de très spécial», a partagé France St-Jean, enseignante de la 1ere année. «Leur chanson reflète leur fierté et leur amour pour leur école.»

Ensemble, les élèves ont réussi à composer une chanson qui met en valeur les valeurs, l’esprit communautaire et les expériences uniques de la vie à l’école Jacques-Cartier. Les paroles, empreintes de positivisme et d’enthousiasme, témoignent de l’attachement des élèves à leur milieu scolaire.

Cette initiative fait partie des efforts constants de l’école pour enrichir le curriculum en intégrant des activités artistiques et culturelles qui favorisent le développement global des élèves. «Inviter un artiste comme Dayv Poulin permet aux jeunes de s’exprimer différemment et de développer leur créativité, tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à leur école», a déclaré la direction de l’école.

Les deux journées d’ateliers se sont terminées sur une note festive, alors que les élèves ont écouté Dayv interpréter leur chanson devant leurs enseignants, camarades et parents. Ce moment de célébration a été un véritable succès, marquant une expérience inoubliable pour tous.

Grâce à la visite de Dayv Poulin, les élèves de l’école Jacques-Cartier ont vécu une aventure artistique qui restera gravée dans leur mémoire. Cette activité illustre parfaitement comment la musique peut rassembler, inspirer et transformer une communauté.