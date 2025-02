Les animateurs et animatrices élèvent leurs pratiques

Les 13, 14 et 15 janvier derniers, les animateurs et animatrices des écoles secondaires du Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières (CSCDGR) ont eu l’occasion unique de participer à une formation provinciale à Ottawa. Cet événement, réunissant les intervenants des écoles francophones de toute la province, s’est déroulé sous le thème «Élever et moderniser nos pratiques pour un impact durable».

Pendant trois jours, les participants ont exploré des stratégies innovantes et enrichissantes pour renforcer leur impact dans les écoles. L’objectif était clair : moderniser les pratiques d’animation pour mieux répondre aux besoins évolutifs des élèves et favoriser leur engagement dans leur construction identitaire francophone.

Une expérience de collaboration et d’apprentissage

Cette formation fut l’occasion pour les animateurs et animatrices de partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques avec leurs pairs des autres conseils scolaires. En plus des ateliers pratiques et des conférences inspirantes, les participants ont échangé sur des thèmes variés tels que la sécurité linguistique, l’intégration culturelle et le leadership étudiant. Ces discussions ont permis de créer un réseau de soutien et de collaboration entre les animateurs de différentes régions.

Des retombées positives pour nos écoles

Le retour des animateurs et animatrices dans les écoles du CSCDGR promet d’être porteur de nouvelles idées et de projets novateurs. Forts des compétences acquises et des ressources partagées lors de la formation, ils sont prêts à mettre en place des initiatives qui renforceront le sentiment d’appartenance, la créativité et l’engagement des élèves dans leur cheminement scolaire et identitaire.

La participation à cette formation provinciale souligne l’importance accordée par le CSCDGR à l’épanouissement de ses élèves et à l’amélioration continue des pratiques professionnelles. Nos animateurs et animatrices reviennent enrichis de cette expérience, prêts à inspirer et à guider les jeunes!