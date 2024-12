Jean-Marc qui? Jean-Marc Dalpé!

Le 25 novembre, les élèves de la classe de français, 12e année préuniversitaire de M. Patrick Vaillancourt à l’École secondaire catholique Franco-Cité, ont eu le plaisir d’accueillir l’auteur et dramaturge Jean-Marc Dalpé. M. Dalpé, étant connu pour ses contributions à la littérature franco-ontarienne, est venu enseigner aux élèves des concepts liés à l’écriture et au jeu théâtral. Les élèves ont pu apprendre comment rédiger une scène intéressante et engageante. M. Dalpé a aussi eu la chance de lire les scènes des élèves et de leur offrir de la rétroaction, tout ça, afin de bien les préparer à une prestation communautaire qui aura lieu à Franco-Cité le mardi 17 décembre en soirée. Surveillez les réseaux sociaux : des détails quant à cette soirée sont disponibles sur la page Facebook de l’école!