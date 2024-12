La commémoration de l’héritage d’un ancien cher Baron

Le jeudi 14 novembre dernier, l’École secondaire catholique Algonquin a eu l’honneur de célébrer la journée jersey NoahStrong, un moment de réflexion et de commémoration de l’héritage d’un ancien cher Baron, Noah Dugas. Les élèves et les membres du personnel se sont réunis pour des cérémonies touchantes, soulignant la force, la résilience et l’esprit indomptable de Noah. Un grand merci au président des Ambassadeurs, Ryan Smetana, et à son équipe, pour l’organisation de cet événement spécial, ainsi que pour le design du jersey des Barons portant le numéro 71 de Noah, qui sera désormais officiellement retraité et affiché dans le foyer de l’école. La famille des Barons tient également à remercier les parents de Noah, Dave et Jody Dugas, ainsi que sa sœur Jorja, d’avoir été présents pour partager cette reconnaissance très spéciale. @noahstrong_7n1d