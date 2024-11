Les photographes en herbe de Sainte-Anne

Un vent de créativité a soufflé sur l’École Sainte-Anne cet automne! Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont troqué leurs pinceaux et leurs crayons pour des appareils photo le temps d’un atelier artistique en pleine nature. Accompagnés par un photographe professionnel, ils ont exploré les secrets de la prise de vue en apprivoisant l’objectif pour capturer l’essence des couleurs automnales. Cadrages, jeux d’ombre et de lumière, réglages : ces photographes en herbe ont capturé les portraits uniques de leurs camarades. À tour de rôle, ils ont même appris à maîtriser d’autres équipements professionnels comme les réflecteurs et les flashs! Pour couronner le tout, le photographe a retouché les photos des élèves avant de les offrir gratuitement aux parents. Cette belle initiative qui a permis aux enfants de développer leur vision artistique tout en s’amusant en plein air.