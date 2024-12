Les Scorpions débutent la journée scolaire avec un déjeuner santé

Grâce au programme de déjeuner offert à l’école St-Paul, les élèves ont la chance de déguster de délicieux déjeuners santé préparés avec soin par l’équipe-école. Dernièrement, ils ont mangé des sandwichs aux œufs accompagnés de fruits frais pour bien démarrer la journée scolaire. L’école remercie chaleureusement tous les membres du personnel qui ont contribué à la préparation de ce repas nourrissant. Leur engagement et leur dévouement envers le bien-être des élèves font toute la différence. Par le biais de cette activité commune, l’école continue de promouvoir des choix sains et à offrir des moments précieux de partage et de plaisir pour les élèves ainsi que les membres du personnel. Au menu pour le prochain déjeuner : parfait au yogourt avec fruits frais, granola, raisins secs, variété de céréales, bacon et saucisses.