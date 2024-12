Le Réveillon Nouvelon

Le mercredi 20 novembre 2024, les élèves de la classe de 3e, 4e et 5e année ont participé au Réveillon Nouvelon et un atelier de musique animé par Angelo Paquette, auteur-compositeur-interprète. Durant cet atelier, ils ont appris sur l’historique du réveillon franco-ontarien et la chanson à répondre. Ensemble, les élèves ont créé une chanson à répondre accompagné par des cuillères. Ils ont ensuite présenté leur chanson lors d’un spectacle devant toute l’école au gymnase avec l’appui de l’animateur. Pour l’occasion, les élèves ont pu vivre l’esprit de Noël en portant un chandail ou un pyjama de Noël. Ils ont été ravis de découvrir les traditions franco-ontariennes tout en développant leur créativité musicale, rendant cette journée à la fois éducative et festive. Un gros merci à PassepART et au Centre franco-ontarien de folklore d’avoir subventionné ce projet culturel !

Rédigé par Olivia Bonnieul, élève de la 8e année à l’École St-Joseph