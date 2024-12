Un pèlerinage rempli de gratitude

Photo: École secondaire catholique La Renaissance

Le lundi 18 novembre, les élèves et le personnel de l’École secondaire catholique La Renaissance ont participé au « Pèlerinage d’espérance », une marche communautaire qui visait à sensibiliser les jeunes à l’importance de la gratitude et de l’espérance. Au cours de cette activité, les élèves ont visité plusieurs piliers de la communauté, tels que la caserne de pompiers, l’hôpital régional, des paroisses et l’hôtel de ville. À chaque arrêt, ils ont exprimé leur reconnaissance envers les travailleurs essentiels ainsi que les membres de ces organisations pour leur engagement continu et leur contribution au bien-être collectif. Ce geste symbolique a profondément touché les membres de la communauté, qui se sont dits émus et reconnaissants de cette initiative. Ce pèlerinage a non seulement renforcé les valeurs de la solidarité et de l’entraide auprès des élèves, mais a également favorisé un moment d’échange intergénérationnel mémorable.