À la découverte de la chanson à répondre

À l’École Notre-Dame-du-Sault, les élèves de la 6e année ont eu la chance de s’impliquer dans l’initiative Réveillon Nouvelon : la jeunesse en action, la chanson à répondre. En matinée, ils ont participé à des ateliers d’écriture sur la chanson à répondre animés par l’auteur-compositeur-interprète, Angelo Paquette. Ce fut l’occasion pour les élèves de découvrir les diverses composantes de la chanson à répondre et rédiger les paroles de leur propre chanson. Après le dîner, toute l’école s’est rassemblée au gymnase afin d’assister au spectacle final qui mettait en vedette les chanteurs et musiciens de la 6e année. Ce fut une activité enrichissante pour les élèves participants qui ont pu vivre certaines traditions canadiennes-françaises ainsi que pour l’ensemble de l’école qui a grandement profité de ce beau spectacle festif et dynamique.