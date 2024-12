Pleine conscience : une pause bénéfique pour tous

Chaque jour, après la récréation et le dîner, une centaine d’élèves de divers niveaux se rassemblent au gymnase pour une séance de pleine conscience. Guidés par le personnel, les élèves ont l’occasion de vivre un moment de détente afin de rapporter leur attention sur le moment présent, leurs émotions, leurs pensées et leur environnement. En début d’année, ils ont commencé à pratiquer 2 minutes de pleine conscience quotidiennement. Au fur et à mesure, les élèves ont bâti leurs capacités et pratiquent désormais jusqu’à 7 minutes de pleine conscience par jour. Cette activité de bien-être a déjà des impacts positifs : les élèves rapportent se sentir plus calmes, détendus et mieux préparés pour l’apprentissage en l’après-midi. Ce moment de recentrage et de réflexion est apprécié autant par les élèves que par le personnel. Cette pratique gagnante contribue au maintien d’un environnement scolaire propice au bien-être et à la concentration. Une belle initiative à poursuivre pour la communauté scolaire de Notre-Dame de la Merci!