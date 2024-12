Réveillon les Lynx !

L’initiative «Réveillon Nouvelon : la jeunesse en action» a su semer l’esprit des Fêtes auprès des élèves de la 4e année! Dans le cadre de cet atelier animé par Rodney Meilleur, animateur en construction identitaire au CSC Nouvelon, les élèves se sont familiarisés avec différents styles de danses folkloriques et d’autres traditions canadiennes-françaises. En quelques heures, les élèves ont monté un spectacle mettant en vedette leurs nouvelles connaissances. Chacun a bien joué son rôle à titre de danseur, de «câlleur» ou même en jouant des cuillères de bois. Vêtus de chemises à carreaux, les jeunes ont impressionné leurs camarades avec une performance pleine d’énergie et de joie, clôturant cette journée mémorable dans un esprit de fête et de partage. Ce projet enrichissant donne l’occasion aux élèves de vivre une activité culturelle qui met en valeur l’héritage catholique et francophone tout en favorisant la collaboration et les traditions du bon vieux temps.