Des succès impressionnants au volleyball

L’École St-Étienne a célébré une série de succès impressionnants grâce à ses équipes de volleyball de 5e-6e et 7e-8e année. Cette petite école a démontré que la détermination et l’esprit d’équipe peuvent mener à de grandes réussites. Avec l’appui de leurs entraîneurs M. Patrick Wissell et M. Kevin Jensen, les jeunes athlètes ont démontré une résilience incroyable et un talent remarquable tout au long de la saison ainsi qu’en remportant de belles bannières pour l’école. M. Wissell explique que ; « Nos élèves ont prouvé que même une petite école peut accomplir de grandes choses. Ils pratiquent depuis le début septembre pendant leur récréation et leur dîner chaque jour ». En plus de leurs succès dans la ligue du CSC Nouvelon, les équipes ont brillé lors de plusieurs tournois, y compris ceux au Collège-Notre Dame, à l’école St-Charles Borromée et le prestigieux tournoi de volleyball Franco-du-Nord à North Bay. Leurs performances exceptionnelles ont été une source de fierté pour toute la communauté scolaire. Ces expériences inoubliables permettent aux élèves de créer des amitiés, d’avoir du plaisir et d’apprendre l’importance de la collaboration et l’esprit d’équipe. Ces succès ont d’ailleurs inspiré d’autres élèves à s’impliquer davantage dans les activités sportives, tels que des camps Chill et la ligue de volleyball à Dowling en soirée. Félicitations aux équipes de volleyball de l’école St-Étienne pour ces succès bien mérités!