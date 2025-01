Les mélodies de Saint-Joseph enchantent la communauté

À l’École Saint-Joseph, la chorale scolaire dirigée par Mme Camille, Mme Nathalie et Mme Alexie, enchante la communauté de Blind River. La chorale rassemble un groupe d’élèves passionnés par la musique qui prend plaisir à interpréter un répertoire de chants variés. Ce groupe rempli d’enthousiasme et de talent se distingue par ses performances mémorables, notamment pendant le concert de Noël de l’école et à divers endroits dans la communauté de Blind River. Avant Noël, la chorale a offert une prestation lors du souper paroissial de la paroisse Ste-Famille et à Golden Birches, un foyer de soins de longue durée. Avec l’encadrement des membres du personnel responsable, les jeunes choristes développent leur confiance et leur amour pour la musique, tout en apportant la joie autour d’eux.