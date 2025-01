À la découverte des carrières

Les amis de la maternelle et du jardin de l’École St-Denis vivent une panoplie d’expériences ludiques et amusantes. Dans le but de leur faire découvrir différentes carrières et métiers, ils ont accueilli des invités en salle de classe pour explorer le domaine de l’architecture, du travail social et de la physiothérapie. En compagnie de leurs invités, les élèves ont participé à des exercices d’apprentissage pour en apprendre davantage sur le travail de chaque invité et leurs responsabilités. Ils ont d’ailleurs eu l’occasion de construire leur propre maison en papier, de découvrir des stratégies du retour au calme, de respirations ainsi que des étirements. Ces présentations ont sans aucun doute grandement été appréciées par les élèves. Qui sait, ils deviendront peut-être de futurs architectes, travailleurs sociaux ou physiothérapeutes !