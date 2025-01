Un réveillon festif pour perpétuer les traditions canadiennes-françaises

En décembre, l’École a célébré avec enthousiasme sa traditionnelle journée de réveillon, un événement organisé pour mettre en valeur les saveurs et les coutumes du temps des Fêtes canadiennes-françaises. Les Chevaliers de Colomb ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe-école, enseignants et élèves de la classe d’Hôtellerie pour leur transmettre leurs savoir-faire culinaires. Ensemble, ils ont préparé un festin comprenant dinde, farce, tourtières, patates, carottes et une variété de desserts. Cette célébration a mobilisé toute l’école ainsi que des invités de la communauté. Les élèves ont préparé la fête en décorant et dressant les tables, en servant le repas pour créer une expérience conviviale et immersive.

Marqué par des jeux, des rires et une ambiance chaleureuse, l’événement a renforcé les liens entre élèves et membres de la communauté. « C’est une tradition qui combine apprentissage, entraide et célébration de notre patrimoine culturel », a exprimé la directrice de l’ÉS du Sacré-Cœur, Mme Sabrina Rocca. Ce fut une journée où chacun a pu contribuer à la création de souvenirs inoubliables.