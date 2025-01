Un milieu stimulant et accueillant

À l’École catholique La Renaissance, les petits amis de la maternelle et du jardin ont l’occasion d’apprendre, grandir, jouer et s’épanouir! Ces petits lynx profitent des espaces modernes et conviviaux pour mettre en pratique leurs connaissances et faire de nouvelles découvertes. En salle de classe et dans les aires d’apprentissage, ils développent entre autres leur motricité fine, leurs habiletés langagières et sociales ainsi que leurs compétences en numératie et littératie. Les familles de La Renaissance peuvent compter sur un personnel scolaire engagé et novateur pour guider leurs enfants tout au long de leur parcours scolaire de la maternelle à la 12e année. En janvier, l’école catholique La Renaissance a le plaisir d’accueillir plusieurs nouvelles familles dans le cadre de l’inscription à la maternelle. Pour ces futurs élèves et leurs parents, c’est l’occasion propice de visiter l’école, de rencontrer le personnel scolaire, de découvrir les programmes et services offerts ainsi que de voir à quel point la communauté scolaire est vibrante et accueillante!